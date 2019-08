Extra bloedinzameling in Ten Kerselaere Antoon Verbeeck

14 augustus 2019

Het Rode Kruis houdt op vrijdag 16 augustus een extra bloedinzameling in woon- en zorgcentrum Ten Kerselaere op de Boonmarkt in Hallaar. Zo wil het Rode Kruis het verminderde aantal bloedgiften, omwille van de vakantieperiode, opkrikken. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom als bloeddonor. Donoren zijn tussen 18 en 20.30 uur welkom en dienen hun identiteitskaart mee te nemen.