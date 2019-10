Extra abonnees na test BE-Alert Antoon Verbeeck

14 oktober 2019

10u16 0

Heist-op-den-Berg telt na de grootschalige test van het alarmeringsplatform BE-Alert 664 extra abonnees. Op donderdag 3 oktober werd het systeem uitgetest. In aanloop van de test werd volop campagne gevoerd. “Dat leverde voor Heist-op-den-Berg 664 abonnees extra, waardoor de teller nu op 3.272 abonnees staat. We verstuurden 3.498 sms’jes en 3.262 mails naar onze abonnees en ondervonden geen technische problemen. Op 0,14 procent na, kwamen alle sms’jes en mails goed aan, klinkt het. Wie nog niet inschreven is, kan dat nog steeds op www.be-alert.be.