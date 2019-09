Erevoorzitter K.F. Sint Jansvrienden Gaby Mols overleden. “Wij bouwen haar levenswerk verder uit” Wannes Vansina

08 september 2019

12u25 0 Heist-Op-Den-Berg Koninklijke Fanfare Sint Jansvrienden uit Wiekevorst rouwt om het heengaan van Gaby Mols. De erevoorzitter overleed vrijdag op 74-jarige leeftijd en was tot twee maanden geleden nog steeds actief bij de vereniging. “Decennialang was zij een van de steunpilaren van onze fanfare.”

Gaby was al zestig jaar actief bij de Sint-Jansvrienden. Ze begon op haar 14 jaar in de operettekring. Nadat de operette-traditie abrupt tot een einde kwam na het afbranden van het lokaal, startte onder haar impuls in 1983 toneelopvoeringen. In 2000 nam ze het voorzitterschap over van haar broer Don.

“Een nieuwe tegenslag in 2005, wanneer plots het huurcontract van ons lokaal werd opgezegd, wist zij door haar enorme gedrevenheid en onvermoeibare energie om te zetten in een succesverhaal. Dankzij haar hebben wij nu een hypermoderne zaal met industriële keuken”, zegt voorzitter Luc Van de Sande.

In 2015 leverde haar inzet haar en haar broer de ‘Grote verdienste’ van de gemeente Heist-op-den-Berg op. “Wij blijven Gaby herinneren als de eeuwige optimiste die de gouden gave had om mensen samen te brengen. Wij zullen er alles aan doen om haar levenswerk ‘de fanfare’ in stand te houden en verder uit te bouwen.”

De uitvaartplechtigheid vindt zaterdag 14 september plaats om 10 uur in de parochiekerk van St.-Jan-Baptist in Wiekevorst.