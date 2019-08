Ereburgemeester Madame Verbist (89) overleden: “Samen met papa heeft ze het uitzicht van de gemeente bepaald” Wannes Vansina

24 augustus 2019

13u51 80 Heist-Op-Den-Berg Heist-op-den-Berg moet afscheid nemen van Diane Verbist-Vandewijngaerden. De advocate en politica stond dertig jaar aan het roer van de gemeente: liefst 24 jaar als burgemeester, daarvoor ook nog eens zes jaar als schepen. De iconische ‘Madame Verbist’ werd 89 jaar oud.

De ereburgemeester overleed vrijdagavond in woonzorgcentrum Heilige Familie, omringd door haar vijf kinderen. Afscheid nemen gebeurt op zaterdag 31 augustus om 10 uur tijdens een plechtigheid in de Sint-Lambertuskerk. Vlak bij het gemeentehuis dus waar ze van 1983 tot 2006 resideerde als burgemeester. Daarvoor was ze zes jaar schepen, in navolging van haar echtgenoot Alfons Verbist (1927-2010), die in 1976 zijn burgemeestersjerp inruilde voor de Senaat. Hij was toen zeventien jaar burgemeester geweest.

“Ik ben fier op haar levenswerk. Mama leefde voor Heist-op-den-Berg en was burgemeester met hart en ziel. Voor iedereen, zonder onderscheid”, getuigt haar zoon Eric Verbist. Hij is momenteel gemeenteraadslid, en vanaf volgend jaar opnieuw schepen. Hij is de enige van het gezin die in de voetsporen trad van zijn ouders. “Zij zijn de architecten van het concept Heist-op-den-Berg. Ze hebben het uitzicht van de gemeente bepaald.”

Een van de belangrijkste interessepunten van Diane Verbist was cultuur. “Ze heeft de openbare bibliotheek opgericht en het geniale Cultuurcentrum Zwaneberg”, zegt haar zoon. Het zijn maar twee verwezenlijkingen van zijn moeder. Volgens Eric Verbist vallen ze bijna niet op te sommen.

Wie haar niet goed kende, dacht dat ze een moeilijk bereikbare dame was, maar niets was minder waar. Iedereen was welkom, desnoods bij haar thuis, ongeacht rang of stand Jef Marien

Jef Marien, jarenlang schepen onder Verbist, doet toch een poging. “Ze zette zich in voor de restauratie van een aantal historische gebouwen, zoals het Hof van Riemen, de Kaasstrooimolen en de geklasseerde kerken van Hallaar, Itegen en Heist-centrum. Een andere belangrijke verwezenlijking is de omleiding van de provincieweg, die dwars door het centrum sneed. Was dat niet gebeurd, dan was de Bergstraat nooit een winkelstraat van deze tijd geworden.” Verder noemt hij onder meer haar inzet voor het verenigingsleven, de verdubbeling van het industriepark, de bouw van de eerste sporthallen en de uitbouw van de welzijnsdiensten.

Vriend in de politiek

Marien werkte decennialang met haar samen. “Ze was streng en iemand die ons kon overtuigen om hard te werken en veel tijd te steken in de voorbereiding van dossiers, wat ze zelf ook deed. 25 jaar hebben we goed samengewerkt. Eerder dan een collega, was ze een vriend in de politiek. Wie haar niet goed kende, dacht dat ze een moeilijk bereikbare dame was, maar niets was minder waar. Iedereen was welkom, desnoods bij haar thuis, ongeacht rang of stand.”

Voor haar burgemeesterschap was Diane Vandewijngaerden een van de eerste vrouwelijke advocaten aan de balie van Mechelen. Ook heeft ze nog les gegeven in hogeschool De Ham (nu Thomas More).