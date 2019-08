Ereburgemeester Diane Verbist-Vandewijngaerden overleden Wannes Vansina

24 augustus 2019

13u51 24 Heist-Op-Den-Berg Heist-op-den-Berg moet afscheid nemen van Diane Verbist-Vandewijngaerden. De advocate en politica stond dertig jaar aan het roer van de gemeente: liefst 24 jaar als burgemeester, daarvoor ook nog eens zes jaar als schepen. Ze werd 89.

Diane Verbist overleed vrijdagavond in woonzorgcentrum Heilige Familie, waar ze verbleef. Dat omringd door haar vijf kinderen. De uitvaartplechtigheid vindt zaterdag 31 augustus plaats om 10 uur in de Sint-Lambertuskerk, vlakbij het gemeentehuis dus waar ze van 1983 tot 2006 resideerde als burgemeester. Daarvoor was ze zes jaar schepen.

“Mama leefde voor Heist-op-den-Berg en was heel graag burgemeester. Ze was dat voor elk iemand, zonder onderscheid”, getuigt haar zoon en gemeenteraadslid Eric Verbist. “Haar verwezenlijkingen zijn niet op te sommen, maar cultuur was altijd een van haar interessepunten. Ons ma is de oprichtster van de bibliotheek en CC Zwaneberg.”

Diane Verbist was met enkele jaren onderbreking de opvolgster van haar echtgenoot Alfons Verbist (1927-2010), die burgemeester was van Heist-op-den-Berg van 1959 tot de gemeentefusie van 1976 alsook senator.

Later meer.