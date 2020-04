Elektrische fiets van Heistse frituur Frithalte ‘t Leopoldje gestolen: “Net nu we veel aan huis moeten leveren” Antoon Verbeeck

06 april 2020

15u04 0 Heist-Op-Den-Berg Frituur Frithalte ‘t Leopoldje is op zondagavond het slachtoffer geworden van een diefstal. De elektrische fiets van de zaak, die wordt ingezet bij thuisleveringen, werd door een nog onbekende man gestolen voor de deur van de zaak.

Alsof zelfstandigen het dezer (corona)dagen nog niet zwaar genoeg hebben, besloot op zondagavond een man de elektrische fiets van Frithalte ‘t Leopoldje aan de parking langs de Leopoldlei te jatten. De diefstal van de SCOTT - silence eRide vond iets voor 22 uur plaats. “Op dat moment waren we de zaak net aan het afsluiten”, vertelt zaakvoerder Yves Palmans. “De fiets stond aan ons frietkraam op wielen, dat we onlangs als tijdelijke versterking voor tijdens de coronacrisis naast de deur van de vaste frituur hebben geplaatst. Op camerabeelden is te zien hoe de dader, twintig seconden nadat ik uit beeld verdwijn, de fiets vastneemt en wegrijdt. De man moet dus op de loer hebben gelegen om op het juiste moment zijn slag te kunnen slaan. Dan nog heb je veel lef nodig om die fiets te stelen, want ikzelf of één van mijn medewerkers lopen constant van het kraam naar de keuken. De pakkas was dus zeer groot.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Andere fiets

Maar de dader werd niet betrapt. De man droeg een zwarte regenjas, handschoenen, een donderblauwe jeans en zwarte schoenen. Een wit mondmasker bedekte zijn gezicht. “Op de camerabeelden is ook te zien dat de gemaskerde persoon in kwestie zelf met een fiets komt aangereden, twee minuten voor die zijn slag slaat. Tweehonderd meter verder, in de Arthur Vereeckestraat werd de fiets van de dader teruggevonden. Vermoedelijk had hij die ook gestolen. De politie is nu een vaststelling komen doen. Ik had hen nog gevraagd om de andere fiets te laten staan waar die stond, in de hoop dat de dader hem misschien later nog zou komen oppikken en ik hem op die manier kan vatten. Maar de politiediensten besloten de fiets mee te nemen.”

4.000 euro

“Ik hoop nu via Facebook op een gouden tip. Er zijn die avond enkele wagens gepasseerd, dat is te zien op de beelden. Misschien weet iemand meer”, legt Yves uit. “De elektrische fiets hebben we zes maanden geleden aangekocht voor zo’n 4.000 euro. Die aankoop kwam de laatste weken heel goed van pas, nu we veel aan huis moeten leveren. We beschikken over twee wagens, maar voor korte afstanden is zo’n fiets ideaal. Als zelfstandigen proberen we ons zo goed mogelijk aan te passen aan de huidige situatie en doen we ons uiterste best om iedereen zo snel mogelijk te bedienen. Daar kruipt ontzettend veel werk in. Blijkbaar zijn er mensen die zich daar niets van aantrekken en het ons nog een stuk lastiger willen maken.”

Niet de eerste keer

Palmans kreeg in het verleden nog al eens te maken met een dief. In oktober 2018 stal een oudere man het fooigeld van het personeel. “Enkele dagen later stond dat spaarpotje voor onze deur, leeg weliswaar. De dader werd uiteindelijk gevat. We hopen dat dit nieuwe feit uiteindelijk ook een goede afloop kent.” Wie meer informatie heeft over de dader kan Yves bereiken via deze link.