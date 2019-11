Eerste ‘Dierenschepen’ van Heist Katleen Vantyghem: “Schuilhokken voor zwerfkatten, insectenhotels en controle marktdieren zitten in de pijplijn” Vrijwilligers die mee willen werken aan dierenwelzijn mogen zich aanmelden Antoon Verbeeck

19 november 2019

14u07 0 Heist-Op-Den-Berg Schepen van Dierenwelzijn Katleen Vantyghem (N-VA) deed op maandagavond tijdens een infomoment de verwezenlijkingen en de toekomstplannen rond het dierenbeleid in Heist uit de doeken. Ook al werd er op één jaar tijd al heel wat verwezenlijkt, het lokaal bestuur broedt nog op een aantal projecten. Heistenaren die zich als vrijwilliger willen inzetten voor de dieren in de gemeente, mogen zich aanmelden.

Katleen Vantyghem gaat de geschiedenisboeken in als de eerste Heistse schepen van Dierenwelzijn. Voordien viel deze bevoegdheid binnen het takenpakket van de milieuschepen. Op maandagavond gaf ze, in het bijzijn van verschillende partners en politie, een presentatie over de realisaties en toekomstige projecten. “Een belangrijke en dankbare verwezenlijking is de samenwerking met vzw Balkenende uit Itegem. Als dierenopvang ontfermen zij zich over ezels, paarden, kleinvee, pluimvee, knaagdieren en worden er ook tijdelijk loslopende honden opgevangen”, zegt Vantyghem. “Dit jaar werd ook de samenwerking met hondenhotel Wilgenhoeve uit Wiekevorst terug opgenomen, steunen we de paddentrek, verdelen we de huisdierensticker, kwamen er hondenpoepbuizen en plaszones, en vragen we meer aandacht voor de dieren via de sociale media. Nog opvallend is onze sensibilisering bij toekomstige trouwers in onze gemeente. Bij een huwelijksaanvraag geven we het koppel mee dat ze best uitkijken waar ze hun witte trouwduiven gaan halen. Vaak kunnen niet getrainde duiven met moeite vliegen en blijven ze ter plaatse zitten.”

Hokken en hotels

“Het volgende op de agenda is het plaatsen van twaalf schuilhokken voor zwerfkatten. We zoeken nog vrijwilligers die voedsel in de hokken willen leggen en katten die nog niet gecastreerd of gesteriliseerd werden willen vangen en naar Dierenbescherming Mechelen willen voeren. Deze katten worden nadien opnieuw naar hun territorium in Heist gebracht. Daarnaast maken we ook werk van twee insectenhotels, dit in samenwerking met scholen. Het Sint-Lambertusinstituut bouwt de frames van de hotels, de leerlingen van GO! Atheneum Heist zorgen voor de opvulling met insectenvriendelijk materiaal. We volgen met dierenartsen de zondagmarkt op om de situatie van de marktdieren te bekijken en willen verder nog de duivenoverlast in onze gemeente in kaart brengen.”

Vrijwilligers

Bij het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg kunnen ze rekenen op één personeelslid dat zich deeltijds buigt over het dierenbeleid. De politiecel voor dierenbeleid bestaat ondertussen uit drie agenten. Tijdens een infoavond op maandagavond boden tien vrijwilligers zich aan. “Maar extra helpende handen zijn nog steeds welkom. Bijvoorbeeld voor het beleid rond zwerfkatten, maar ook bij Balkenende kan men vrijwilligers gebruiken. We willen ook starten met adoptieouders voor kittens in Heist-op-den-Berg. Dieren worden hoe langer hoe belangrijker in onze maatschappij. We willen dan ook vanuit de gemeente ons beleid hierop afstemmen. De inbreng van vrijwilligers met een hart voor dieren, is daarom ontzettend belangrijk”, aldus Vantyghem. Vrijwilligers en gezinnen die geïnteresseerd zijn in het opvangen van een kitten kunnen zich aanmelden via leefomgeving@heist-op-den-berg.be.