Eend Boemel is terug thuis in wandelpark Heist-Goor: gemeente voorziet eiland van loopplankje Antoon Verbeeck

03 juli 2020

15u11 0 Heist-Op-Den-Berg In het wandelparkje van Heist-Goor werd vandaag de eend Boemel terug te water gelaten. Boemel werd enkele weken geleden in de parkvijver door de brandweer uit een penibele situatie gered. Het dier zat met zijn kop vast in de wortels van het eiland. De gemeente liet nu een loopplankje plaatsen.

“VOC Neteland liet weten dat Boemel gezien zijn leeftijd waarschijnlijk moeite had met de oever te beklimmen. Om toekomstige incidenten te vermijden, heeft het lokale bestuur besloten om een loopplank te installeren op de oever van het eiland waar Boemel ondertussen al 10 jaar nestelt. Zo kan hij zonder moeilijkheden het water in en uit. De loopplank werd trouwens vervaardigd uit gerecycleerd hout van het oude gemeentelijke zwembad”, aldus schepen van Dierenwelzijn Katleen Vantyghem (N-VA).

Uitgeput

Vrijwilligers van VOC Neteland lieten de barbarie-eend vandaag terug vrij. “Boemel werd naar ons gebracht om te herstellen. Hij was uitgeput maar de verwondingen vielen goed mee. Hij is klaar om terug te keren naar zijn thuis”, aldus Karin Wouters van VOC Neteland. Veel oog voor de loopplank had Boemel in eerste instantie niet. Inwoner van Heist-Goor Marijke Reenaers is tevreden dat Boemel terug is. “Ik keek uit naar zijn terugkeer”, lacht Marijke. “Ik passeer hier elke dag met mijn hondje en heb de grote eenden van het park een naam gegeven. Toen ik enkele weken geleden Boemel zag vastzitten, ben ik meteen naar huis gegaan om de politie te verwittigen. De brandweer kon hem uiteindelijk bevrijden. Eind goed, al goed.”