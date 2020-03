Een vierde van 1.765 gecontroleerde bestuurders rijdt te snel Tim Van Der Zeypen

24 maart 2020

14u30 0 Heist-Op-Den-Berg De lokale politie van Heist-op-den-Berg heeft de afgelopen dagen op verschillende locaties snelheidscontroles gehouden.

Zo werd onder meer gecontroleerd op de Westmeerbeeksesteenweg en in de Lostraat. Op beide plaatsen mag er maximaal vijftig kilometer per uur worden gereden. “Er werden respectievelijk 1.195 en 339 chauffeurs gecontroleerd”, luidt het bij de politiezone Heist. “In totaal reden er 196 te snel.”

Verder werd ook gecontroleerd in de zone zeventig. Zo werden zes autobestuurders geflitst in de Grote Heidestraat. Tijdens de flitsactie, passeerden er 231 voertuigen. Alle 427 geflitste chauffeurs mogen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus verwachten.