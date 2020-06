Eén maand cel voor diefstal van spaarpotje in frituur Tim Van Der Zeypen

25 juni 2020

De rechter in Mechelen heeft een 69-jarige man veroordeeld tot een celstraf van één maand effectief. De zestiger werd schuldig bevonden aan diefstal. Hij ging er in oktober 2018 vandoor met een spaarpotje van frituur ’t Leopoldje. De buit bedroeg zo’n 45 euro, tipgeld van de werknemers. De diefstal werd gefilmd. Op basis van de camerabeelden kon de dader worden geïdentificeerd. De zestiger werd uitgenodigd voor verhoor maar daagde niet op. Ook op zitting liet hij zich vertegenwoordigen door zijn raadsman. Hij vroeg een opschorting van straf. Hierop ging de rechter niet in. Rechter Suzy Vanhoonacker veroordeelde hem tot een celstraf van één maand gekoppeld aan een geldboete van 400 euro met uitstel gedurende drie jaar.