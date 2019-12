Eddy Gorris (N-VA) neemt binnenkort na amper één jaar afscheid van schepenambt: “Frustrerend dat ik het werk niet kan voortzetten”

Antoon Verbeeck

13 december 2019

17u53 0 Heist-Op-Den-Berg De Heistse politicus Eddy Gorris ruilt op 1 januari zijn ambt als schepen in voor een rol als gemeenteraadslid voor N-VA. Gorris was amper één jaar schepen van Heist-op-den-Berg. “Ik voel me nu net een voetballer die hard traint, zich goed opwarmt en dan geen match mag spelen”, aldus de zestiger.

In Heist-op-den-Berg zetelen er deze legislatuur 13 (!) verschillende namen in het schepencollege. Niet verwonderlijk, als je weet dat er met CD&V, N-VA, Groen, PRO Heist en Open Vld vijf partijen in de meerderheid zetelen. Bij de verdeling van de koek aan het begin van de legislatuur moest één persoon het met de kruimels stellen: Eddy Gorris. Hoewel de kinesist en gewezen leerkracht lichamelijke opvoeding zijn strepen had verdiend in de lokale politiek, als oprichter van de lokale partij Gemeentebelang en later als één van de stemmenkanonnen van N-VA, werd hem een schepenambt van één jaar toegewezen. “Dat ik liever de functie van schepen langer had ingevuld, is een open deur intrappen”, vertelt Gorris, bevoegd voor onder andere sport en onderwijs. “Het is frustrerend om nu al afscheid te nemen. Een schepenambt van één jaar was niet mijn idee, wel die van de partijtop. Dit ondanks mijn verdiensten en stemmenwinst. De stemmen van de kiezer werden hierdoor niet gerespecteerd. Verbitterd ben ik niet, ontgoocheld wel.”

De diensten en adviesraden moeten zich nu aanpassen aan een nieuwe schepen, en daarna komt er weer een nieuw gezicht. Je gaat telkens toch terug een beetje naar af Eddy Gorris

Terug naar af

“Als schepen heb ik getracht om bepaalde dossiers een duw te geven of op het juiste spoor te zetten, ook al was de tijd die ik kreeg zeer beperkt. Ik denk bijvoorbeeld aan het dossier van KFC Molenzonen, waar we na vijf jaar binnenkort een doorbraak in mogen verwachten. Ik voel me nu net een voetballer die hard traint, zich goed opwarmt en dan geen match mag spelen. De lopende dossiers had ik graag zelf afgewerkt. Niet om mijn eigen persoontje te plezieren, wel om het verdere verloop van de zaken te garanderen. De diensten en adviesraden moeten zich nu aanpassen aan een nieuwe schepen, en daarna komt er weer een nieuw gezicht. Je gaat telkens toch terug een beetje naar af.”

De kennis die ik heb opgedaan als schepen ga ik in de gemeenteraad niet misbruiken om de nieuwe schepenen te testen Eddy Gorris

Goede samenwerking

“Over de manier van werken met de collega’s van het huidige schepencollege, de diensten en de raden kan ik alleen maar positief zijn. De laatste maanden kreeg ik, onder andere van ervaren rotten in de meerderheid, al de opmerking dat er in Heist-op-den-Berg nog nooit zo goed naar de getallen is gekeken. Ondanks dat er vijf verschillende kleuren in het college zetelen, wordt er heel goed gewerkt.” Alle bevoegdheden van Gorris, behalve sport, gaan vanaf volgend jaar naar Eric Verbist (CD&V), die na vier jaar wordt afgelost door Wim Van den Bruel (CD&V). Vanaf 2020 zetelt Gorris als gemeenteraadslid in de meerderheid. “De kennis die ik heb opgedaan als schepen ga ik in de gemeenteraad niet misbruiken om de nieuwe schepenen te testen. Maar als ik een grondige reden heb om ergens kritisch over te zijn, ga ik dat wel doen. Ik ga niet in de meerderheid zetelen om ja te knikken op alles wat er gezegd wordt. Als je echt niet akkoord bent, mag je daar vragen bij stellen, ook in de meerderheid”, besluit Gorris.