Duo krijgt straf met uitstel nadat het pendelaars beschoot met loodjesgeweer TVDZM

14 januari 2020

13u20 0 Heist-Op-Den-Berg De rechter in Mechelen heeft twee mannen veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel. Het duo werd schuldig bevonden aan het beschieten van pendelaars. Dat gebeurde aan het station van Heist-op-den-Berg. “Maar ik heb enkel op de verkeersborden gemikt”, klonk het.

De feiten dateren inmiddels van zo’n twee jaar geleden. Een mannelijke pendelaar voelde toen plots een hevige pijn tussen zijn schouderbladen. Niet veel later bleek dat hij was beschoten met een loodjesgeweer. En hij was niet de enige, zo bleek later. Zeker drie andere pendelaars merkten hetzelfde op. Een van de slachtoffer werd beschoten in de borststreek. Zij merkten ook op dat de schoten afkomstig waren vanuit een appartement in de buurt.

Gerechtsdeurwaarder

Dat appartement zou de eigendom zijn van Jimmy T. en net die dag zou een gerechtsdeurwaarder hem toevallig een bezoekje brengen. “Toen die vergezeld met de politie naar binnen ging, werd er een loodjesgeweer gevonden”, klonk het op zitting vorige maand. “Het wapen lag in de slaapkamer van beklaagde en werd meegenomen naar het politiekantoor.” Daar ging T. vrij wel meteen over tot bekentenissen. “Ik heb enkel op verkeersborden gemikt. Nier op mensen.”

“Niet geschoten”

Dankzij de verklaringen van T. kwamen de speurders bij tweede beklaagde terecht. Maar ook hij ontkende zijn betrokkenheid. “Ik heb dat geweer niet vastgehad. Laat staan dat ik ermee heb geschoten”, aldus T.’s kompaan. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak, maar kreeg dat niet. Naast de celstraf, werd hij ook nog veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 8.000 euro. Of er beroep zal worden aangetekend is nog even afwachten.