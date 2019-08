Dumbo trapt filmseizoen CC Zwaneberg af Antoon Verbeeck

26 augustus 2019

In Cultuurcentrum Zwaneberg gaat deze week het nieuwe filmseizoen van start. Beginnen doet men op woensdag om 15 en 20 uur met de voorstelling van ‘Dumbo’, een productie van Walt Disney Pictures en een remake van de gelijknamige animatiefilm uit 1941. De komende maanden kan je onder andere ‘The Professor and the Madman’, ‘Pokémon: Detective Pikachu’, ‘The Lion King’ en ‘Cinema Paradiso’ meepikken. Naast films voor jong en oud, heeft Zwaneberg ook enkele documentaires op het programma staan. Filmtickets kunnen ook voorhand besteld worden via de site of aangekocht worden aan het loket.