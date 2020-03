Duikschool annuleert ook tweede wereldrecordpoging Antoon Verbeeck

13 maart 2020

10u34 0 Heist-Op-Den-Berg Bij duikschool Aronnax uit Heist-op-den-Berg trekken ze naast het wereldrecord van de grootste mensenpiramide onder water, dat normaal op zaterdag zou plaatsvinden in het nieuwe zwembad, ook een streep door hun tweede wereldrecordpoging.

“Ook onze tweede recordpoging, die van de grootste onderwatertentoonstelling, wordt geannuleerd. Deze zou op vrijdagavond plaatsvinden in het oude zwembad van Heist-op-den-Berg. Aangezien daar al sinds januari geen zwemmers meer welkom zijn, buiten de verenigingen en de interscholenzwemwedstrijd, zagen we er geen graten in, maar we zien nu af van dat standpunt”, zegt Bruno Goyvaerts van Aronnax. De wereldrecordpogingen kaderden binnen het openingsfeest van het nieuwe zwembad De Lo, dat uiteindelijk werd afgelast.