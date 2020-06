Dubbel zo snel op Liersesteenweg (N10) Tim Van der Zeypen

15 juni 2020

De politie van Heist-op-den-Berg heeft op de Liersesteenweg (N10) een autobestuurder geflitst aan 148 kilometer per uur. De chauffeur reed dus ruim dubbel zo snel dan toegelaten. Op de Liersesteenweg telt er een maximum toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur. De autobestuurder mag het binnenkort gaan uitleggen aan de politierechter in Mechelen. Hij riskeert naast een rijverbod ook nog een bijkomende geldboete tot 3.000 euro. De politie van Heist-op-den-Berg controleerde ook nog op het Industriepark B, de Langstraat, Dorpsstraat, de Lostraat en op de Herenthoutseweg. In totaal werden 2.095 autobestuurders gecontroleerd. “226 autobestuurder werden geflitst en mogen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus verwachten”, besluit de politie.