Drugsdealer riskeert twee jaar voor het verhandelen van amfetamines: “Ik ben in de steek gelaten door de maatschappij. Wat kon ik anders doen?” TVDZM

20 november 2019

14u27 0 Heist-Op-Den-Berg Een dertigjarige man uit Heist-op-den-Berg moest zich vanochtend komen verantwoorden voor het verhandelen van amfetamines (speed, red.). Hij riskeert twee jaar effectief. Aan de rechter gaf hij de feiten toe, maar kaderde ze wel: “Ik deed het om voor mezelf te kunnen zorgen.”

Via het verhoor van een drugsgebruiker ontving de politie in 2019 informatie over de dertiger als mogelijke dealer. Er volgden observaties en een huiszoeking. “Die leverde een eerder beperkte hoeveelheid drugs aan maar in een aangetroffen gsm-toestel stond dan weer wel belangrijke informatie”, aldus de openbaar aanklager.

De feiten werden oorspronkelijk betwist maar nadat de politie korte tijd later en via een nieuwe afnemer, de naam van de dertiger opnieuw zag opduiken, greep het gerecht opnieuw in. “Er volgde een tweede huiszoeking en die was succesvoller”, aldus de aanklager. “Naast cannabis werd er ook cocaïne gevonden. Net zoals een gsm-toestel met daarin enkele nummers van druggebruikers- en dealers.”

Houding

De openbaar aanklager vorderde een celstraf van twee jaar effectief en een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro. Hij tilde zwaar aan de feiten maar ergerde zich naar eigen zeggen nog erger aan de houding van de dertiger. “Meneer kom hier op zitting zeggen dat hij geen andere optie zag. Omdat de maatschappij en de staat hem in de steek hebben gelaten. Totaal ongeloofwaardig.”

Bovendien bleek de Heistenaar eerder dit jaar ook al bij verstek veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden effectief voor gelijkaardige feiten. De raadsman van de dertiger gaf op zitting het drugshandeltje toe, maar voegde er ook nog aan toe dat hij de feiten pleegde om te kunnen overleven. “Minder laakbaar en strafbaar? Nee. Maar ik zou hem nu niet gaan opsluiten in de gevangenis en zijn situatie op die manier nog uitzichtlozer te maken”, besloot meester Bart Vanmarcke.

Een vonnis in de zaak volgt op 18 december.