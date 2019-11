Drie jongeren voor rechter voor in brand gestoken hagen en vernielde autoruiten TVDZM

25 november 2019

15u30 0 Heist-Op-Den-Berg Drie jongeren hebben zich maandagvoormiddag moeten verantwoorden voor brandstichting en vernieling. “Twee hagen werden in brand gestoken en de ruiten van een wagen werden ingeslagen”, klonk het op zitting. Twee van hen zijn geen onbekenden voor justitie. In maart werden ze al een keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten in een natuurpark in Steendorp.

In de nacht van 12 september vorig jaar rukten de hulpdiensten uit naar de parking van het station van Heist-op-den-Berg. Op twee verschillende plaatsen werd een haag in brand gestoken. “Hierbij raakte ook een auto, die vlakbij de vuurhaarden stond geparkeerd, ernstig beschadigd”, luidde het in de vordering van de openbaar aanklager. “In dezelfde buurt werden ook drie autoruiten ingeslagen.”

Na doorgedreven onderzoek van de politie van Heist-op-den-Berg konden drie verdachten worden geïdentificeerd. Ze werden opgepakt en verhoord. Twee van hen ontkenden de feiten. Zo beweerde een van hen dat hij de twee andere jongeren had uitgenodigd om te blijven slapen maar hen had buiten gezet nadat hij zag hoe ze de hagen in brand hadden gestoken.

Chalet en speeltuigen

Tegen hem had het parket een werkstraf geëist. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak. De achttienjarige Aron L. en Michael M. (20) werden in maart al een keer veroordeeld door de rechtbank, nadat ze in een natuurpark in Steendorp (Temse) een chalet en enkele speeltuigen in brand hadden gestoken. Ze kregen toen respectievelijk een celstraf van dertig maanden en twee jaar met probatie-uitstel.

Het Mechelse parket oordeelde daarom vandaag dat er geen bijkomende straf moest worden opgelegd en vond een opslorping van straf voldoende. Aron L. ontkende zijn betrokkenheid met klem en schoof de schuld in de schoenen van de twintigjarige M. Hij betwiste dan weer als enige de brandstichting niet. “Maar de autoruiten heeft hij niet ingegooid”, voegde meester Dieter Van Hemelryck nog toe.

Als de drie jongeren op 16 december schuldig worden bevonden, riskeren ze ook nog een schadeclaim van zo’n 2.000 euro. “De opgelopen schade door de afgebrande haag”, klonk het tot slot.