Directeur van Sportoase schrijft open brief aan Nationale Veiligheidsraad: “Geef ons een vooruitzicht” Antoon Verbeeck

27 mei 2020

08u57 0 Heist-Op-Den-Berg Directeur van Sportoase Michael Schouwaerts heeft in een open brief duidelijk gemaakt dat zijn groep klaar is voor de opening van de zestien zwembadvestigingen, waaronder het nieuwe zwembad De Lo in Heist-op-den-Berg.

Volgens de directeur is een heropening perfect mogelijk in coronatijden. “Sporten in gespecialiseerde faciliteiten is niet het probleem, het is een deel van de oplossing. Meerdere specialisten en internationale rapporten zijn het erover eens dat aangepaste omstandigheden in zwembaden en fitness geen hoger risico creëren op het verspreiden van het virus, maar net een ondersteuning zijn van de opbouw van weerbaarheid en gezondheid. Geef de sportsector het vertrouwen op basis van duidelijke richtlijnen en geef de honderden ondernemers, de duizenden medewerkers en de miljoenen sporters een veilig en gezond vooruitzicht, zodat we samen de weerbaarheid en de gezondheid een toekomst kunnen geven”, richt Schouwaerts zich tot de Nationale Veiligheidsraad. De directeur gaf eerder al aan dat hij hoopt op 8 juni als openingsdatum voor zijn centra.