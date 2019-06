Dieven stelen voor duizenden euro’s aan sigaretten TVDZM

07 juni 2019

18u35 2 Heist-Op-Den-Berg Langs de Kleine Steenweg in Booischot (Heist-op-den-Berg) hebben dieven in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken een Spar-supermarkt. De daders gingen ervandoor met een meer dan 1.500 pakjes sigaretten.

De buit loopt op tot enkele tienduizenden euro’s. De daders sloegen vermoedelijk al toe omstreeks 1 uur vannacht. Via een gestolen ladder op een bouwwerf, konden de daders een gat maken in het dak. Vervolgens werd het pand betreden en konden ze het inbraakalarm omzeilen door laag tegen de grond te blijven. De sigaretten onderaan de kassa’s werden allemaal ingeladen in een vuilniszak. Pas ruim twee uur later werd de vuilniszak overgeladen in de vluchtauto en sloegen de dieven op de vlucht. Het was pas toen dat de zaakvoerster gewekt werd door het inbraakalarm. Vermoedelijk gaat het ook om professionele dieven. Zij zijn momenteel nog steeds spoorloos. De politie van Heist-op-den-Berg kwam ter plaatse voor sporenonderzoek en een buurtonderzoek. De supermarkt bekijkt nu hoe ze de zaak nog beter kunnen beveiligen.