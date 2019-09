Dieven breken in via dak van interieurzaak TVDZM

16 september 2019

19u51 8 Heist-Op-Den-Berg Bij interieurzaak Groep F&S langs het Industriepark in Heist-op-den-Berg hebben dieven in de nacht van zondag op maandag ingebroken. Ze gingen ervandoor met heel wat materiaal. De daders klommen via een ladder het dak op. Vervolgens werd er een gat gemaakt in het dak en drongen vervolgens zo’n drie tot vier verdachten het pand binnen.

Eens binnen werd er een ravage aangericht. Drankautomaten werden geforceerd en in de bureaus werden dan weer verschillende kasten doorzocht. Omdat er ook enkele pc’s sneuvelden, zorgde de inbraak voor heel wat praktische problemen. “Mogelijk heeft de inbraak gevolgen op onze dagelijkse werking”, luidt het bij de zaakvoerders. Op het bedrijventerrein zelf werden ook enkele voertuigen van het bedrijf doorzocht. Een ervan werd mogelijk gebruikt door de daders om ermee op de vlucht te slaan. Naar verluidt werd deze teruggevonden in een zijstraat van de Broekmansstraat. De daders zijn voorlopig spoorloos. De recherche van de politiezone Heist-op-den-Berg is een onderzoek opgestart. Twee jaar geleden werd het bedrijf ook al bezocht door inbrekers. Toen gingen ze ervandoor met de kluis.