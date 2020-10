Dertiger zwaait met machete naar buurman: “Ik was in de waan door overmatig alcoholgebruik” Tim Van Der Zeypen

07 oktober 2020

16u40 0 Heist-Op-Den-Berg Het parket in Mechelen heeft een celstraf van twaalf maanden gevorderd tegen een dertigjarige man uit Heist-op-den-Berg. De dertiger werd vorig jaar opgepakt door de politie nadat hij met een machete stond te zwaaien naar een buurman.

Volgens de buurman zwaaide de dertiger niet enkel met de machete, maar riep hij ook constant dat hij de strot van de buurman zou oversnijden. Na het fotograferen van het tafereel, werd de politie erbij gehaald. Die drong het appartement binnen en moest zelfs hun vuurwapen trekken om de man te kalmeren. “Pas na het vierde bevel liet de beklaagde het mes vallen”, luidde het op zitting. “Naar eigen zeggen vreesde hij ervoor dat het de buurtbewoners waren en zij hem iets wilden komen aandoen.”

De dertiger betwistte de feiten niet en verklaarde dat hij nooit kwade bedoelingen heeft gehad. “Ik heb naar dat mes gegrepen omdat mijn buurman begon te roepen nadat ik hem had aangesproken over het lawaai dat hij aan het maken was”, klonk het bij de dertiger. Bovendien was de Heistenaar op het moment van de feiten onder invloed van alcohol en speelde ook de medicatie een rol. Het parket vorderde een celstraf van twaalf maand gekoppeld aan een geldboete van 150 euro met probatie-uitstel.

Vonnis 4 november.