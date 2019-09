Dertiger geïnterneerd na reeks feiten waaronder vandalisme en brandstichting TVDZM

06 september 2019

14u00 0 Heist-Op-Den-Berg De rechter in Mechelen heeft een 36-jarige man geïnterneerd. De dertiger uit Heist-op-den-Berg stond eerder terecht voor vandalisme, brandstichting en het plegen van diefstallen.

Veelal viseerde de 36-jarige Heistenaar de politie. Zo stak hij onder meer de banden van zeventien voertuigen op de parking van de politiezone Heist plat en besmeurde enkele agenten met uitwerpselen. Dit deed hij nadat de agenten in bijstand werden geroepen op het moment dat de dertiger in het psychiatrisch ziekenhuis van Duffel verbleef. Naast deze feiten moest hij zich ook nog verantwoorden voor brandstichting. In 2015 stak hij wat papier en karton net naast enkele auto’s in brand. Toen hij later in de buurt werd opgemerkt door de politie was hij een ander brandje aan het stichten. “Maar dat deed ik enkel om me warm te houden”, verklaarde hij.

Gitaren

Tot slot werd hij ook gedagvaard voor enkele diefstallen. In een hotel ging hij ervandoor met een tv-toestel en later stal hij - opnieuw tijdens zijn verblijf in de psychiatrie - de akoestische gitaar van een andere patiënt én een elektrische gitaar van een therapeut. “In het stadhuis ging hij dan weer vandoor met een hele stapel aanvraagformulieren voor rijbewijzen en identiteitsdocumenten”, aldus het parket op zitting. “En in Lier tot slot ging hij ervandoor met verdorven goederen uit de afvalcontainers en deelde hij deze uit aan kinderen op de wekelijkse markt in Heist-op-den-Berg.”

“Anarchistische feiten"

De feiten werden door de verdediging niet betwist. Al was het volgens zijn advocaat nooit zijn bedoeling om mensen of de politie te verwonden. “Het gaat hier ook niet om hele zware feiten maar eerder om kleine anarchistische feiten”, aldus de strafpleiter. Er werd gevraagd om de man niet te interneren maar om hem een straf met uitstel op te leggen waardoor hij makkelijker zijn begeleiding kan verder zetten. De rechter ging daar dus niet op in. De 36-jarige heeft nu dertig dagen de tijd om in beroep te gaan tegen het vonnis.