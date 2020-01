Den Draai en gemeente zoeken zwemleraar Antoon Verbeeck

06 januari 2020

Vzw Den Draai, een Heistse armoedevereniging, en het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg zijn op zoek naar een zwemleraar. De leraar zou aan de slag gaan na de krokusvakantie, wanneer de tweede lessenreeks van het schooljaar van start gaat. “Je taak bestaat erin toezicht te houden en mee oefeningen te doen met de kinderen in het water. Dit onder toezicht van een gediplomeerde zwemleraar”, klinkt het. De zwemlessen vinden telkens plaats op donderdagavond van 19.15 tot 20 uur in zwembad Ter Bos in Heist-Goor. Als leraar krijg je een vrijwilligersvergoeding van 10 euro per zwemles.