Den Draai bakt pannenkoeken tegen armoede in CC Antoon Verbeeck

14 oktober 2019

Vzw Den Draai bakte vandaag pannenkoeken tegen armoede in de Blauwe Zaal van CC Zwaneberg. De pannenkoekenbak kadert binnen een reeks activiteiten naar aanleiding van wereldverzetdag tegen armoede, op donderdag 17 oktober. 150 tot 200 hongerigen, waaronder peter van Den Draai Steven Goegebeur, schoven mee aan tafel. “De opbrengst van de actie investeren we onder andere in sensibiliserende acties, uitstappen, een kerstfeest en een activiteit rond Pasen. De komende dagen staan er nog een aantal evenementen op de agenda. Zo draaien we op woensdag de film Shoplifters in het CC, is er op donderdag een Bingo tegen armoede in de Sociale Kruidenier aan de Kringwinkel en vindt er op donderdagavond een infomoment van een expert vrijetijdssector plaats in Zwaneberg”, aldus coördinator Inge Hechterman. Meer info over vzw Den Draai en de activiteiten op www.vzwdendraai.be.