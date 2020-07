De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met comedian Steven Goegebeur: “Genieten van wandelingen in kasteeldomein Hof Ter Laken”

Heist-Op-Den-Berg

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag leidt stand-upcomedian Steven Goegebeur u langs zijn favoriete plekje: het kasteeldomein Hof Ter Laken in Booischot (Heist-op-den-Berg).