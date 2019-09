De Backer Haarden toont nieuwe showroom met sfeerboxen en coworkspace Antoon Verbeeck

17u50 0 Heist-Op-Den-Berg De Backer Haarden heeft aan de Mechelsesteenweg zijn nieuwbouw geopend. In het gebouw schuilen niet alleen sfeerboxen, waar de klant de warmte en sfeer van een haard in een gezellige setting kan beleven, maar ook een coworkspace.

“In de nieuwe showroom, die zo’n 480 vierkante meter groot is, staat beleving centraal op alle vlakken. De bezoeker krijgt in onze verschillende sfeerboxen een realistisch beeld en een gevoel van de meerwaarde die een haard in een huis kan brengen. De sfeerboxen hebben allemaal hun eigen stijl en de afwerkingsgraad van de boxen is hoog”, legt zaakvoerder Dave Wagemans uit. “Naast de showroom is er in de nieuwbouw ook ruimte voor onze kantoren en het magazijn. Verder doen we in de nieuwe showroom aan kruisbestuiving door middel van partnerships, met onder andere verlichtingsspecialist ‘Jeune Concept’.”

Boven de nieuwe showroom werd een coworking space voor zeven personen ingericht: een primeur in Heist. “Heist-op-den-Berg ligt niet aan een snelweg en ‘s morgens is het aanschuiven op de banen richting Lier en Mechelen. Het leek ons daarom interessant om een coworkspace in te richten. Alle moderne technieken om flexibel te kunnen werken, te presenteren of te vergaderen op locatie zijn aanwezig. De coworkspace is niet alleen een primeur in Heist-op-den-Berg, het geeft ons gebouw ook extra dynamiek.”