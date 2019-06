De Averegten wordt cinemazaal voor openluchtfilm Antoon Verbeeck

26 juni 2019

Provinciaal groendomein De Averegten is op woensdag 10 juli het decor voor een openluchtfilmvoorstelling. Al enkele jaren organiseert het lokaal bestuur in de zomermaanden een openluchtfilm. Dit jaar sloegen ze de handen in elkaar met De Averegten en BOS+, een Vlaamse organisatie die zich inzet voor bosbehoud. “Het grasveld aan de blokhut wordt omgetoverd tot een openlucht-cinemazaal. Een speciale belevenis: de vogels beginnen hun avondzang, de wind ruist door de bladeren, het wordt stilaan donker … en dan begint de film. De randanimatie en het voorprogramma starten vanaf 20 uur met toffe workshops, lekker eten en sprankelende drankjes. De film zelf start om 22 uur”, deelt de gemeente mee. ‘Becoming Astrid’, een biografie over het leven van Astrid Lindgren, staat op het programma. Toegang is gratis, maar aanwezigen dienen wel een dekentje of zitmeubel mee te nemen.