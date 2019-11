De Averegten krijgt nieuwe toegangsweg en parking via Itegemse Isschotweg Antoon Verbeeck

29 november 2019

15u12 0 Heist-Op-Den-Berg Het provinciebestuur maakt werk van een nieuwe parking voor provinciaal groendomein De Averegten in Hallaar. De parking komt aan een nog aan te leggen toegangsweg, ter hoogte van de Isschotweg in Itegem. Op termijn wil het de provincie de grote parking aan de Boonmarkt een nieuwe bestemming geven.

De provincieraad keurde voor de aanleg van de noordelijke toegangsweg en parking op donderdag een grondaankoop goed. Het gaat om een aankoop van 151.162 euro. “De aankoop kadert in de strategische visie om de bereikbaarheid en uitstraling van het Provinciaal Groendomein De Averegten te verbeteren. Hiertoe wil de provincie het domein herkenbare toegangspoorten geven met de nodige onthaalinfrastructuur en parkeergelegenheid”, deelt het kabinet van gedeputeerde Jan De Haes (N-VA) mee. “Voor de Averegten is de komst van een parking en extra toegang aan de noordkant een goede zaak, want nu is er vrij veel verkeer aan de zuidparking, waar ook het geriatrisch centrum Ten Kerselaere zich bevindt. Bovendien opent die nieuwe parking mogelijkheden om bezoekers vanuit de provincie die uit het noorden komen, makkelijker tot de Averegten te geleiden. Zo moeten de bezoekers, al dan niet gebracht door bussen, niet door de woonkernen.”

Oude parking

Nu de aankoop is afgerond, kan de provincie uitzoeken hoeveel parkeerplaatsen er precies kunnen komen op het stuk grond. Wat welk zeker is, is dat de huidige parking aan de Boonstraat, bekend om de putten in het wegdek, een nieuwe bestemming krijgt. “Wat die nieuwe bestemming wordt moeten we nog bekijken. Verschillende pistes zijn mogelijk, bijvoorbeeld een hondenweide of een overlapping met het bos”, aldus domeindirecteur Els Goyvaerts. De provincie gaat ook werk maken van een parking aan het nieuwe dienstgebouw.