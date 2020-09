Dante Walen De Keyser wil bij SK Heist al het goede bevestigen: “Gekomen om te scoren” Kevin De Munter

10 september 2020

13u01 1 Heist-Op-Den-Berg SK Heist begint zaterdag aan zijn bekercampagne tegen de Waalse derde amateurklasser Onhaye. Een uitschuiver is in deze fase van de Cup eigenlijk onvergeeflijk en om dat te verzekeren rekent Heist dit seizoen ondermeer op de diensten van Dante Walen De Keyser, vorig seizoen nog smaakmaker bij Cappellen. Daar had de 22-jarige aanvaller voor de stopzetting van de competitie vijftien goals op de teller.

“Of ik nu op het niveau ben beland waar ik wilde staan? Mijn leeftijd speelt in mijn voordeel dus er kan nog veel gebeuren. Maar nu focus me in de eerste plaats op Heist om er hier alles uit te halen en zo goed mogelijk te presteren. Het zou ook een mooi antwoord zijn op eerdere kritiek. Bij Rupel Boom werd ik wat afgeschreven waarna ik bewust een stap terugzette en voor Cappellen koos. Daar kreeg ik mijn kans en al dat goede wil ik graag bevestigen door hier zoveel mogelijk speelminuten te verzamelen. En te scoren natuurlijk, want daarvoor ben ik gehaald.”

Dat moet dan (minstens?) een eerste keer tegen Onhaye in het kader van de Beker van België, maar Walen De Keyser is op zijn hoede. “Afgaand op de uitslagen van de voorbije weekends waren er al een aantal verrassingen, dus de beker blijft onvoorspelbaar”, weet hij. “Er gingen al enkele tweede amateurklassers uit, dus we kunnen maar beter scherp zijn. Of de nodige wil om te winnen aan de dag leggen, zoals ze hier het Heist-DNA omschrijven. Iedereen wil zo ver mogelijk geraken om dan hopelijk met een mooie affiche beloond te worden.”

“Maar eerst moeten we deze opdracht goed doorkomen en hopelijk ben ik snel in topvorm. Bij het maken van bepaalde acties voel ik dat ik die benader, maar helemaal ben ik er nog niet. Een logisch gevolg ook van de vreemde voorbereiding die we kenden. Fysiek zijn we wel allemaal in orde, maar voor het overige verliep het met pieken en dalen. De stopzetting van de activiteiten in het Antwerpse voetbal was er zo een. Eerst vielen we terug op een loopschema om daarna zes dagen op zeven te trainen in combinatie met een pak oefenduels. Het is dus hoog tijd dat we ons op het echte werk kunnen richten.”