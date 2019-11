Dakwerken aan nieuw schoolgebouw gaan van start Antoon Verbeeck

22 november 2019

21u56 0

De bouwwerken van het nieuwe schoolgebouw in Pijpelheide gaan volgende week een nieuwe fase in. De aannemer start dan met de dakwerken. “In januari 2020 wordt het buitenschrijnwerk geplaatst, waarna de binnenafwerking aan de beurt is. Als alles volgens planning verloopt, zal de nieuwbouw klaar zijn in mei of juni 2020. Na de verhuis van de klassen verdwijnen de klasunits en start men met de aanleg van de speelplaats, het plaatsen van luifels,… Het hele project zou klaar moeten zijn tegen september 2020”, deelt het lokaal bestuur mee. In het nieuwe gebouw voor de gemeentelijke basisschool De Hei is er ruimte voor zes klaslokalen, een refter, een leraarslokaal, een berging en een secretariaat. Het achterste deel van de school, waar de kleuterklassen en de sporthal gevestigd zijn, blijft in zijn huidige vorm bestaan.