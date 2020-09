Dag van de Trage Weg-wandeling loopt door Wiekevorst: “Niet met gids op stap, wel in eigen bubbel” Antoon Verbeeck

21 september 2020

10u36 0 Heist-Op-Den-Berg Tijdens de Dag van de Trage Weg laat het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg, in samenwerking met KWB, je de trage wegen van deelgemeente Wiekevorst ontdekken.

De wandeling, die start in het centrum en richting Klein Scherpenheuvel loopt, is zo’n 6 kilometer lang. Onderweg kom je via infoborden meer te weten over trage wegen en de recente herinrichting van de drempelloze dorpskern. Wie nog vragen heeft, kan die stellen na de wandeling. Het lokale bestuur biedt de deelnemers na de wandeling een soepje en een drankje aan. “Door de coronamaatregelen pakken we het dit jaar anders aan. We gaan niet in groep met een gids op stap, maar je wandelt met mensen uit je eigen bubbel. Je kan vertrekken tussen 9 en 13 uur aan de parochiezaal van Wiekevorst. Per tijdslot van 15 minuten mogen 20 deelnemers vertrekken. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is wel verplicht”, klinkt het. Inschrijven doe je via 015 25 15 82 of toerisme@heist-op-den-berg.be.