Dag van de Trage Weg in park van Hof ter Laken Antoon Verbeeck

27 september 2019

Op de Dag van de Trage Weg zaterdag 19 oktober gaat er speciale aandacht naar trage wegen en hun belang. In Heist-op-den-Berg verkennen ze tijdens een wandeling van ongeveer 6 kilometer het parkdomein van Hof ter Laken en de nabijgelegen Netevallei. “We zullen maar een kort stukje over verharde weg wandelen, een echte ‘tragewegenwandeling’ dus. Onderweg vertelt Tine Van den Broek, projectmedewerker bij Kempens Landschap, over het domein van Hof ter Laken. In de Netevallei staat Koen Deheegher, projectleider Sigma Nete-Dijle-Zenne, stil bij de reeds gerealiseerde projecten en toekomstplannen van het Sigma-plan. Na de wandeling trakteren we de deelnemers op een kop soep in de Pallieterhoeve.” De wandeling start om 10 uur. De vertrekplaats is aan de parking van de Pallieterhoeve, Ijzerenweg 21 in Booischot.