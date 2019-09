D.ream en Marché openen deuren in Hof Van Riemen Wannes Vansina

06 september 2019

16u29 3 Heist-Op-Den-Berg Het Hof Van Riemen in Heist-op-den-Berg heropent dinsdag de deuren. De bekende horecalocatie werd grondig gerenoveerd en kreeg een volledig nieuwe invulling. Marché bedient lunchers op hun wenken, D.ream is er voor feestelijkheden.

In oktober vorig jaar legde de toenmalige concessiehouder van het oudste burgerlijke gebouw van Heist-op-den-Berg de boeken neer. De gemeente, die eigenaar is, vond al snel een overnemer: het gekende Huis Van Dijck. De heropening liet echter langer op zich wachten dan gepland.

De site werd dan ook grondig onder handen genomen. Binnenin werd alles gestript en is alles nieuw, buiten werd geïnvesteerd in een nieuwe poort, het operationeel maken van de klok en het opfrissen van de parking en de tuin.

“Dat was noodzakelijk. We wilden iets anders en niet zomaar een snelle doorstart maken. Vandaar ook de nieuwe namen, al behoudt het monument zelf natuurlijk wel zijn naam. We zijn superblij met het resultaat, al duurde het dan allemaal wat langer en viel het wat duurder uit”, zegt Dieter Bilsen van Huis Van Dijck.

Twee concepten

In Hof Van Riemen geen brasserie meer, wel twee verschillende concepten. Lunchrestaurant Marché biedt elke middag in de week een klassiek menu. “Alles wordt ter plaatse bereid met zoveel mogelijk producten uit de streek. ’s Avonds is Marché enkel geopend voor groepen vanaf 15 personen.”

Daarnaast is er D.ream, een locatie voor evenementen als huwelijksfeesten, bedrijfspresentaties en degustaties voor 100 (etende) à 200 (receptie-) bezoekers. “Ook alle zaaltjes en de tuin kunnen worden gebruikt”, geeft Bilsen aan. Hij geeft toe dat het een beetje een stap in het onbekende was. “We kregen heel wat vragen voor feesten uit de regio Heist-op-den-Berg – Aarschot, maar vaak waren onze Salons Van Dijck in Mechelen te ver. Voor hen is er nu D.ream.”

De dagelijkse leiding is in handen van Kim Van der Vekens, bekend van haar cateringzaak Carpe Diem, en sommelier Manu Van Boxmeer.