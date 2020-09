Cursuscentrum Heist-op-den-Berg gaat opnieuw (voorzichtig) van start: “Geen nieuwe cursisten en uitstapjes” Antoon Verbeeck

21 september 2020

Het Cursuscentrum van Heist-op-den-Berg opent op maandag 5 oktober opnieuw de deuren voor cursisten. Voorlopig kunnen er wel geen nieuwe cursisten inschrijven. “Bijleren is belangrijk, maar de sociale contacten en het groepsgevoel zijn even essentieel. Daarom gaat het Cursuscentrum opnieuw open. Omdat de capaciteit van de lokalen met de helft werden verminderd, rekening houdende met de afstandsregel, kunnen we geen nieuwe cursisten aannemen. De nieuw geplande cursussen, waaronder een basiscursus computer en ‘België voor beginners’, worden on hold gezet tot januari 2021. Er worden in oktober nog geen uitstappen gepland en ook de tweedehandsbeurs die voorzien was op 5 oktober gaat niet door”, klinkt het. Het Cursuscentrum maakt later dit jaar nog bekend wanneer de nieuwe cursussen worden opgestart.