Cultuurraad zoekt kandidaten voor Heistse Cultuurprijzen Antoon Verbeeck

24 januari 2020

De Heistse cultuurraad zoekt kandidaten voor de Heiste Cultuurprijzen. Ieder jaar bekroont de raad verenigingen of personen die zich verdienstelijk hebben ingezet op het vlak van de cultuurbeoefening of cultuurspreiding. Alle vormen van creatieve vaardigheden komen in aanmerking voor de Cultuurprijs ‘Grote Verdienste’, ‘Opmerkelijke Prestatie’ of ‘Beloftevolle Debutant’. Een brede jurygroep, vertegenwoordigers van het verenigingsleven, beslist wie een Cultuurprijs wint. “De kandidaturen moeten door een Heistse vereniging of een individuele Heistenaar vóór 15 mei 2020 overgemaakt worden aan de voorzitter van de cultuurraad, Lou Ooms, of aan team Cultuur. De kandidaturen moeten vergezeld zijn van een nota, bij voorkeur pdf en maximum twee A4-pagina’s, waarin de loopbaan en/of de verdiensten van de individuele kandidaat of de prestaties en verdiensten van de vereniging worden belicht”, klinkt het. De cultuurprijzen worden tijdens een officiële plechtigheid uitgereikt op zaterdag 5 september om 19.30 uur in Cultuurcentrum Zwaneberg.