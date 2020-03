Coverband van Rammstein strijkt neer in ‘t Wit Paard Antoon Verbeeck

09 maart 2020

Café ‘t Wit Paard in de Pastoor Mellaertsstraat te Heist-Goor ontvangt op zaterdag 14 maart Reise Reise. Deze Waalse band is een officiële coverband van Rammstein en brengt het allerbeste van de Duitse metalband in haar repertoire heeft. Reise Reise start met spelen om 22 uur. Toegang is gratis.