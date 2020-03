Coronacrisis treft ook Heistse markten en activiteiten Antoon Verbeeck

12 maart 2020

19u06 334 Heist-Op-Den-Berg In Heist-op-den-Berg zullen er deze maand geen markten meer plaatsvinden. Zowel de zondag- als maandagmarkt worden tot april geschrapt uit de kalender.

Het lokaal bestuur neemt daarnaast nog enkele maatregelen tegen het coronavirus. “Alle activiteiten die het lokale bestuur zelf organiseert worden geannuleerd tot en met 31 maart. Bijvoorbeeld bijeenkomst adviesraden, infovergaderingen, babbelberg, wekelijkse sportlessen, praatcafé dementie, bewegingsschool, toonmomenten en concerten van de academie Muziek-Woord-Dans, peuterspeelpunt, Dorpskom in Schriek, fiets markeren, uitstap naar Polen in het kader van Easy Towns, bezoek aan Bergrivier in het kader van de jeugduitwisseling, enzovoort. Dit geldt ook voor alle activiteiten van externe organisatoren die plaatsvinden in de gebouwen van het lokale bestuur. De inschrijvingen voor activiteiten in de paasvakantie, zoals sportkampen en speelpleinwerking, starten maandag. Zolang de scholen niet sluiten, gaan deze activiteiten voorlopig door. Alleen externe uitstappen worden voorlopig geannuleerd. Daarnaast worden ook de zondag- en maandagmarkt, kermissen en jaarmarkten geannuleerd”, klinkt het. Buitenschoolse activiteiten van de Heistse basisscholen, zoals schoolzwemmen, klasuitstappen, oudercontacten en schoolfeesten worden afgelast tot 19 april. Ook jeugdverenigingen zullen hun wekelijkse bijeenkomsten annuleren.