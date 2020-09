Corona is spelbreker voor Pijpelheide kermis, andere Heistse foren gaan wel door Kristof De Cnodder

04 september 2020

10u37 0 Heist-Op-Den-Berg Normaal zou nu zondag de jaarlijkse kermis in Pijpelheide van start gaan, maar dat feestje gaat niet door. Er bleek onvoldoende plaats om alles op een coronaveilige manier te organiseren. De kermissen in Schriek, Heist-Centrum, Itegem en Heist-Goor blijven tot nader order wel op de kalender staan.

Na de grote vakantie staan er traditionele een reeks kermissen op het programma in de verschillende Heistse deelgemeentes. Vanaf 6 september was het eigenlijk de beurt aan Pijpelheide, maar die foor werd geschrapt. Omwille van de coronasituatie moeten de kramen dezer dagen verder uit mekaar staan dan normaal, maar in Pijpelheide ontbrak het dan aan plaats om alle voorziene kramen te plaatsen. De foorkramers besloten dan maar om collectief weg te blijven.

In Schriek (vanaf 13/9), Heist-Centrum (vanaf 20/9), Itegem (vanaf 27/9) en Heist-Goor (vanaf 11/10) stelt het plaatsprobleem zich niet. Als de situatie blijft zoals ze nu is, zullen die kermissen wel kunnen doorgaan. Bezoekers van de foren (ouder dan twaalf jaar) dienen een mondmasker te dragen. De standhouders moeten ontsmettende handgels ter beschikking stellen.