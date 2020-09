Corona geeft Nick De Weerdt extra werk Erik Vandeweyer

08u34 0 Heist-Op-Den-Berg Ook voor Nick De Weerdt wordt 2020 een bijzonder jaar. De wielrenner uit Booischot houdt er gemengde gevoelens op na. Sportief loopt het niet zoals hij in gedachten had. Het vizier wordt dan ook al op het volgende seizoen gericht. Professioneel vergaat het de Booischottenaar dan weer wel goed. De coronacrisis bezorgt hem een pak extra werk.

Vorig jaar werd Nick De Weerdt nog vierde op het Belgisch kampioenschap tijdrijden bij de elites zonder contract en veroverde hij brons op het provinciaal kampioenschap. Nu last hij noodgedwongen een sabbatjaar in. “Toen corona half maart uitbrak, was ik nog redelijk positief. Ik leerde nieuwe wegen kennen en voelde me een toerist in mijn eigen land. Sommige dagen reed ik meer dan tweehonderd kilometer. Ik had me nochtans voorgenomen om dat nooit te doen (lacht). Je kon twintig minuten fietsen zonder een auto tegen te komen. Het verhaal werd echter langdradig en het fietsen brandde meer en meer op een laag pitje. In juli kon er dan opnieuw gekoerst worden, maar alle voorinschrijvingen waren onmiddellijk volzet. Soms waren er tot vierhonderd kandidaten voor dezelfde koers. Dat zag ik niet meer zitten. Ik hoop dat dit jaar sportief snel voorbij is.”

Ook het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Middelkerke liet Nick De Weerdt als specialist schieten. “Ik doe die discipline graag, maar ik wil op voorhand weten waar ik aan toe ben. Dat is geen kritiek naar organisatoren toe, iedereen doet zijn best. Als je twee weken vooraf pas weet of een wedstrijd doorgaat, is het niet mogelijk om je optimaal voor te bereiden. Ik word gek van al dat verschuiven. Om die reden heb ik besloten om dit seizoen niet meer in competitie uit te komen. Ik blijf wel trainen, zodat ik conditioneel geen achterstand oploop. Ik heb doelen nodig. Nu lukt dat moeilijk. Geef me twee trainingsmaanden, dan haal ik snel terug een deftig niveau. Volgend jaar wil ik er wel weer helemaal staan en wordt het tijdrijden opnieuw een belangrijke challenge.”

Veel werk

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat kon ook Nick De Weerdt de voorbije maanden ondervinden. “Ik werk bij de firma Vink in Heist-op-den-Berg. Dat bedrijf heeft zich gespecialiseerd in kunststoffen. Dat kan gaan van millimeterwerk tot gigantische producties. We leveren maatwerk. Toen corona uitbrak, zijn we begonnen schermen in plexiglas te vervaardigen. Aanvankelijk hebben we er zestig gemaakt. Nu zitten we aan vierduizend stuks. Er komt heel wat teken-, programmeer- en freeswerk bij kijken. In geen tijd kwam er een pak werk op ons af, maar het was een uitdaging om dat tot een goed einde te brengen.”