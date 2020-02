Confettifestijn in De Zwaan: 300-tal kinderen vieren carnaval Antoon Verbeeck

16 februari 2020

Moet er nog confetti zijn? In De Zwaan in Heist-op-den-Berg hadden ze er op zondagnamiddag alvast een overvloed aan. Van K3 en de Rode Duivels tot Buzz Lightyear en prinsessen: allemaal tekenden ze present voor het carnavalsfeestje. “Net als de vorige jaren hebben we een springkasteel en kunnen de kinderen zich uitleven op onze dansvloer of poseren in ons fotohoekje. Uiteraard hebben we ook een massa aan confetti en ballonnen voorzien. Nieuw dit jaar zijn onze Minions”, zegt Nick Van Loo van de organisatie. Zo’n 300 kinderen kwamen in De Zwaan carnaval vieren.