CM-gebouw in centrum gaat plat voor handelszaken, kantoren en 21 appartementen Antoon Verbeeck

19 september 2019

14u14 1 Heist-Op-Den-Berg De voormalige gebouwen van de Christelijke Mutaliteiten in de Frans Coeckelbergsstraat maken plaats voor een project met handelszaken, kantoren en 21 appartementen. Onder andere een apotheek en het Wit-Gele Kruis zullen er een nieuwe thuis vinden. Begin 2021 kunnen nieuwe bewoners naar de ‘Residentie Frans Zand’ verhuizen.

In Heist-op-den-Berg verkreeg Vanhout Projects de omgevingsvergunning voor het realiseren van de nieuwbouw ‘Residentie Frans Zand’. Het project omvat zo’n 1.200 vierkante meters aan handelszaken en kantoorruimtes en 21 appartementen. Onder andere apotheek ‘De Lindenboom’ (CM) en het Wit-Gele Kruis zullen in de toekomst een nieuwe vestiging in dit project betrekken. “Het project bestaat uit twee gebouwen waarvan het gelijkvloers volledig ingevuld zal worden door zorgverlenende bedrijven zoals een dokterspraktijk, apotheek, het Wit-Gele Kruis,… Samen met de ontwikkelaar zijn we heel fier om deze bedrijven in het centrum van Heist te kunnen behouden”, zegt Josefien Breugelmans van C&M Vastgoed uit Heist-op-den-Berg.

Energiezuinigheid zal een van de troeven van het project zijn.

Ieder appartement is uitgerust met een warmtepomp, vloerverwarming, ventilatiesysteem en zonnepanelen Josefien Breugelmans, C&M Vastgoed

“Het ontwerp van de residentie beeldt een mooie eenheid af tussen deze kantoren en de bovenliggende appartementen. Het appartementsgebouw omvat in totaal 21 appartementen met één, twee of drie slaapkamers, prachtige zuidwest georiënteerde terrassen en een ondergrondse parking. Energiezuinigheid zal een van de troeven van het project zijn. De E-peilen van de appartementen liggen allemaal onder E-20. Om dit laag E-peil te bereiken is ieder appartement uitgerust met een warmtepomp, vloerverwarming, ventilatiesysteem en zonnepanelen.”

Maar dat is niet de enige troef van het project. “Uiteraard is het de perfecte ligging. ‘Residentie Frans Zand’ bevindt zich op wandelafstand van het openbaar vervoer, de scholen, horecazaken en de Bergstraat ligt om de hoek. Nog een troef is de afwerking van de appartementen. De kwaliteit van de materialen en de trendy architectuur zorgen voor een duurzaam geheel en hedendaags wooncomfort.” Elk appartement heeft een ondergrondse autostaanplaats en een private berging. De prijzen liggen tussen de 234.000 en 487.000 euro, inclusief parking, berging, registratierechten, btw, notariskosten en de kosten voor het aansluiten van de nutsvoorzieningen. “We willen dit jaar nog starten met de afbraak van het oude CM-gebouw en de realisatie van de ondergrondse parking. Vanaf 2021 zijn de appartementen en kantoren klaar voor gebruik.”

Op zaterdag 28 september vindt in Bar Maginique, in het bergbos in Heist, een infomoment rond het project plaats. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 10 en 14 uur.