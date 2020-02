Chirojongens winnen geldprijs voor hun anti-pestbeleid Antoon Verbeeck

24 februari 2020

De Chirojongens van Heist-Centrum hebben van ‘Tumult – talent voor samen leven’ een prijs ontvangen voor een anti-pestactie. De jongens goten enkele regels, zoals zorgen voor een gevarieerd programma en geen partij kiezen tijdens een ruzie bij één van de leden, in een anti-pestbeleid dat eruitziet als een doktersvoorschrift. “We hebben 500 euro gewonnen en kunnen deze som zeker goed gebruiken. Omdat we echte Chiroventen zijn vertoeven we graag op de Chiro, en na het avondeten worden er kaart- en bordspelletjes gespeeld. We gaan deze centjes besteden bij De Banier zodat ons assortiment aan bordspelen wordt uitgebreid”, klinkt het.