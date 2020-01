Chiro Itegem krijgt subsidie voor nieuwe verlichting in lokaal Antoon Verbeeck

28 januari 2020

14u15 0

Chiro Itegem krijgt van het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg een subsidie voor nieuwe lampen in de lokalen van de jeugdbeweging. “Het lokale bestuur voorziet subsidies voor jeugdverenigingen die kleine aanpassingen doen aan hun gebouwen. Chiro Itegem diende een aanvraag in om de TL-lampen in hun lokalen te vervangen door energiezuinige ledlampen. Ook de batterijen van de noodverlichtingstoestellen zijn aan vervanging toe. De prijs hiervan bedraagt 1.420,69 euro. Het college gaat akkoord met die duurzame investering en keert een subsidie van 710,35 euro uit aan Chiro Itegem”, deelt het schepencollege mee.