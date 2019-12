Chiro Hallaar en dj-duo GodZijDrank breken record: 312 dansen ‘Bal in de straat’ Wannes Vansina

28 december 2019

22u47 7

Chiro Hallaar en dj-duo GodZijDrank zijn in hun opzet geslaagd: ze hebben zaterdagavond het record ‘Bal in de straat’ dansen gebroken. Ze hadden meer dan 221 deelnemers nodig om te bewegen op de muziek van de populaire volksdans, uiteindelijk strekten 312 dansers de benen onderaan de Heistse berg. Missie geslaagd dus. De afterparty in Moose Bar was dan ook dubbel en dik verdiend.