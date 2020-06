Charlotte (12) schittert in kortfilm met Sofie Decleir: “Het was keicool en heel speciaal” KORTFILM ‘STEPHANIE’ WERD GESELECTEERD VOOR FILMFESTIVAL VAN CANNES Tim Van Der Zeypen

21 juni 2020

19u00 14 Heist-Op-Den-Berg De twaalfjarige Charlotte Verwimp uit Hallaar (Heist-op-den-Berg) speelt mee in de kortfilm: ‘Stephanie’. De film van regisseur Leonardo Van Dijl gaat in december in première in Leuven maar werd nu al geselecteerd voor het filmfestival van Cannes. Charlotte blijft voorlopig met haar beide voeten op de grond. “Acteren was leuk, maar turnen blijft mijn passie”, vertelt de twaalfjarige.

lees verder onder de teaser voor de kortfilm.



Na het inzenden van een introductiefilmpje en na auditie werd Charlotte uiteindelijk gekozen uit een poule met zo’n achthonderd kinderen om de hoofdrol in de kortfilm te mogen vertolken. Deze kortfilm kwam tot stand dankzij de steun van het Vlaamse Audiovisueel Fonds (VAF) en werd geproduceerd door De Wereldvrede. De film vertelt het verhaal over de relatie tussen een jonge turnster en haar coach. “Bijzonder herkenbaar voor ons en voor Charlotte”, zegt mama Ann Siongers.

In het bloed

Al sinds haar 2,5 jaar oud turnt Charlotte. Sinds haar vierde leerjaar volgt ze topsport. Binnenkort mag ze vermoedelijk starten in het middelbaar van de Topsportschool in Gent. “Turnen zit dus in haar bloed”, vult Ann aan. “Charlotte heeft heel wat gelijkenissen met haar personage in de film. Zo heeft ze ook veel moeten opgeven. Ze is van school moeten veranderen, klopt lange dagen, traint veel en heeft ook al feestjes moeten laten vallen omwille van wedstrijden.”

Natuurtalent

Voor Charlotte zelf was het haar eerste acteerervaring. “Maar het is een natuurtalent”, zegt regisseur Leonardo Van Dijl (28) uit Harelbeke. “Het was echt de max. Alles is vlot verlopen. Vermoedelijk heeft het feit dat ze al aan gymnastiek deed wel geholpen bij het filmen. Er werd drie keer gerepeteerd maar om de spontaniteit te behouden, hebben we haar nooit de tekst gegeven. Vaak bleek alles na één repetitie al te blijven hangen.”

De opnames van de film dateren van vorig jaar. In de film wordt de rol van de Stephanies coach vertolkt door Vlaams actrice Sofie Decleir. “In het begin was het best vreemd. Al die camera’s maar uiteindelijk ben je dat snel gewoon”, zegt Charlotte. Samenwerken met de bekende actrice was voor Charlotte ook een ongelofelijke ervaring: “Het was keicool. Een echte hele leuke ervaring.”

Cannes

Ook regisseur Leonardo zag de goede dynamiek tussen de ervaren actrice en Charlotte. “Dat was een bijzonder groot voordeel”, aldus Leonardo. De kortfilm gaat op 5 december in premiere tijdens het Leuven Internationaal Kortfilmfestival maar werd recent geselecteerd voor een filmprijs op ’s werelds meest bekende filmfestival: Cannes. “Totaal onverwacht”, reageert de filmregisseur. “Je probeert natuurlijk altijd de best mogelijke kortfilm te maken en je wil je bewijzen, maar dit is een hele grote erkenning. Het is bijzonder leuk voor mij maar ook voor iedereen die er aan heeft meegewerkt.”

Ik vond dit een hele fijne ervaring, maar ik blijf ook heel graag turnen Charlotte Verwimp

Charlotte zelf blijft er allemaal heel nuchter bij en houdt haar beiden voeten stevig op de grond. “Maar natuurlijk ben ook ik erg fier”, aldus de twaalfjarige. Acteren of blijven turnen? Daarover is Charlotte nog niet helemaal uit. “Ik vond dit een hele fijne ervaring, maar ik blijf ook heel graag turnen”, besluit Charlotte. Meer informatie over de film kan je terugvinden op de Facebookpagina of hun Instagramaccount.



