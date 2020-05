Centrum voor dagverzorging Ten Kerselaere ontvangt volgende week opnieuw gebruikers: “Rode loper ligt al uit, cava staat koud”



Antoon Verbeeck

29 mei 2020

09u16 0 Heist-Op-Den-Berg Woonzorghuis Ten Kerselaere aan de Boonmarkt in Hallaar maakt zich klaar om het centrum van dagverzorging gefaseerd terug op te starten. Op dinsdag 2 juni gaan de deuren gedeeltelijk terug open in een nieuwe setting en voor een beperkte groep gebruikers.

Het centrum voor dagverzorging, met een erkenning voor 51 gebruikers, zal voorlopig gefaseerd terug opstarten met twee groepsbubbels van 15 gebruikers. De twee groepen zullen per bubbel op vaste dagen naar het centrum voor dagverzorging komen. “Om een veilige heropstart te kunnen garanderen wordt er rekening gehouden met vijf essentiële factoren: infrastructuur, vervoer, gebruikers, medewerkers en beschermingsmateriaal. In woonzorghuis Ten Kerselaere is de fitnesszaal tijdelijk omgebouwd tot een apart afgeschermd en veilig centrum voor dagverzorging met een aparte ingang. De ontruimde fitnesszaal heeft voldoende ruimte om de afstandsregel van 1,5m te kunnen garanderen. Per bubbel van 15 gebruikers is er een vast team van medewerkers samengesteld die instaan voor de zorg van de gebruikers”, aldus Paul Van Tendeloo, algemeen directeur Woonzorg emmaüs.

Blij weerzien

“Het contact tussen de gebruikers en centrum voor dagverzorging Ten Kerselaere is nooit verbroken geweest. Medewerkers belden de gebruikers thuis regelmatige basis op om te horen hoe het met hen ging en om bij te sturen waar nodigen zo samen naar oplossingen te zoeken. Zowel de gebruikers als de medewerkers kijken alvast uit naar een blij weerzien na een afwezigheid van meer dan twee maanden. De rode loper ligt al uitgerold, de vlaggen hangen uit en cava staat al klaar om de eerste bubbel op dinsdag 2 juni terug te ontvangen.” Na evaluatie hoopt men snel een derde groepsbubbel te kunnen opstarten om alle aanvragen te beantwoorden.