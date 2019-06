CC Zwaneberg organiseert festival voor personen met beperking 1ste editie Festival Special lokt een 300-tal bezoekers Antoon Verbeeck

13 juni 2019

16u30 4 Heist-Op-Den-Berg Cultuurcentrum Zwaneberg organiseerde vandaag een eerste editie van Festival Special, een festival dat zich voornamelijk richt op mensen met een beperking. Naast optredens op het buiten- en binnenpodium, was er ook animatie voorzien en konden bezoekers deelnemen aan workshops. Het concept, inclusief de naam, kwam overgewaaid uit Geel.

“Festival Special is al enkele jaren een succesformule bij de collega’s van Cultuurcentrum De Werft. In Geel had men een halfjaar voor het festival al 600 tickets aan de man gebracht, goed voor een uitverkochte editie. Volgens De Werft waren er hier ook zorginstellingen vragende partij voor dergelijk festival. Het is op hun aangeven dat we vandaag een tweede festivaldag van Festival Special organiseren. De eerste festivaldag vond vorige week plaats in Geel”, leggen Jan Bourgeois en Ruth Van Tendeloo van CC Zwaneberg uit.

In Heist stonden onder andere The Kids, Band of Musos en de lokale helen van pIEp.KLEIN op het podium. Wie geen trek had in muziek kon onder andere deelnemen aan een sessie lasershooting, poseren voor de fotobooth of een neptattoo laten zetten. “Deze eerste editie telde zo’n 300 inschrijvingen, daarnaast werden er ook nog dagtickets verkocht. Iedereen is heel positief over het festival en je merkt dat bezoekers meteen de sfeer te pakken hadden. Een regenvlaag zorgde even voor een kleine domper, maar dat kon de pret niet drukken.” Toch is het nog niet zeker of Festival Special ook in Heist-op-den-Berg een jaarlijkse traditie wordt. “Laat ons eerst deze eerste editie evalueren”, klinkt het.