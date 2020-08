Buurtcomité tegen zendmast aan Averegten ziet het levenslicht: “Geen problemen met bereik in het domein” Antoon Verbeeck

19 augustus 2020

09u49 0 Heist-Op-Den-Berg Enkele bewoners van de Boonmarkt en omgeving hebben zich gegroepeerd in een comité dat protesteert Enkele bewoners van de Boonmarkt en omgeving hebben zich gegroepeerd in een comité dat protesteert tegen de komst van een zendmast aan provinciaal groendomein de Averegten. Via een website geven ze hun standpunt duidelijk.

De bewoners uit de Boonmarkt, Avergtenlaan, Moleneinde zijn van mening dat verschillende argumenten van toepassing zijn om bezwaar aan te tekenen tegen de opbouw van de pyloon van 39 meter hoog. De tegenargumenten werden door het buurtcomité Boonmarkt-Averegten onderverdeeld in vier groepen: noodzaak, bouwovertreding, gezondheid en misleiding. “Een test met gsm’s met zowel Telenet, Orange als Proximus als provider leert ons dat er voor geen van de operatoren een probleem is voor wandelaars of andere gebruikers in domein de Averegten. De aangehaalde argumenten zijn dus onjuist. Ook de bewoners in de buurt hebben geen problemen met het bereik van hun gsm.”

Bouwhoogte

“In de zone waar de mast komt is de maximale bouwhoogte bepaald op 8 meter, in de aangrenzende zone is dat 9 meter. Dit om de landschappelijke overgang van natuurgebied Averegten naar de woonkern Hallaar centrum vloeiend te laten verlopen. Blijkbaar zijn Orange en Telenet daar wel van op de hoogte, maar willen ze dit gewoon naast zich neerleggen onder het mom van ‘algemeen belang’. Men roept hier ‘algemeen belang’ in om een flagrante bouwovertreding goed te praten.”

Communicatie

Volgens het comité wordt er in de aanvraag “rond de pot gedraaid” wanneer het om veiligheid gaat. “De straling komt direct in de richting van het kinderspeelplein, het woonzorgcentrum, skatepark, Chiro Hallaar en de tennisclub. Hier verblijven onze meest kwetsbare medeburgers, zijnde kinderen en ouderen, en zij zullen voortdurend blootgesteld worden aan de straling. De buurtbewoners werden helemaal niet schriftelijk noch mondeling ingelicht. Erger, het papier met de bekendmaking van het openbaar onderzoek werd op een ontoegankelijke plaats gezet, zodat het bijna onleesbaar werd vanop de straat. Zonder de krantenberichtgeving had de buurt misschien nooit geweten wat er op til was.” Het openbaar onderzoek loopt nog tot 4 september. De standpunten van het comité vind je op hun webstek.