Buurt mag mening geven over enkelrichtingsverkeer Spoorwegstraat Antoon Verbeeck

28 juni 2019

De buurt van de Hoge Brugstraat en Spoorwegstraat mag binnenkort haar mening geven over de nieuwe verkeersregel in Spoorwegstraat. Al enkele maanden geldt in het gedeelte tussen de Oude Gendarmeriestraat en de Hoge Brugstraat enkelrichtingsverkeer, en is er een inrijverbod voor wagens komende vanuit de Hoge Brugstraat.

“Geërgerde buurtbewoners en ikzelf vragen zich af wat de bedoeling is van deze nieuwe verkeersregel”, aldus Marcel Van Hoof (ETA+) tijdens de laatste gemeenteraad. Schepen van Lokale Mobiliteit Katleen Vantyghem (N-VA) maakte duidelijk dat er in de Spoorwegstraat een nieuw voetpad komt. “Met een voetpad in de straat is er alleen ruimte voor één wagen. Ik geef toe dat de nieuwe situatie wennen is”, sprak de schepen. “Buurtbewoners krijgen kortelings een bevraging in de bus. Daarna hakken we de knoop defitinief door en wordt de richting bepaald.” Voormalig schepen van Mobiliteit David Geerts (PRO Heist) gaf tijdens de raadszitting aan dat de Spoorwegstraat de laatste jaren populair was bij sluipverkeer en sinds de invoering van de regel de fietsvriendelijkheid in de straat fel is gestegen.