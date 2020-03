Bushokje in Heist-Goor wordt leerhoekje voor kinderen: “Leerlingen met slecht internet of printerproblemen vinden er hun leerstof” Antoon Verbeeck

26 maart 2020

Vrije Basisschool ‘t Goor en kleuterschool ‘t Goortje toverden een bushokje voor de schoolpoort in de Pastoor Mellaertsstraat in Heist-Goor om tot een leerhoekje. De leerlingen die tijdens hun quarantaine hinder ondervinden met hun internetverbinding of printer kunnen in het hoekje hun leerstof ophalen. “In deze tijden van coronacrisis moeten we creatief uit de hoek komen. Onze online structuur staat nu op zijn poten, maar er zijn ook kinderen die thuis misschien problemen hebben met hun printer, internetverbinding of waarvan de laptop stuk is. Zij kunnen de komende weken voor hun bundel leerstof terecht in het leerhoekje. We willen deze periode zo goed mogelijk overbruggen, zodat we daarna met zo weinig mogelijk leerachterstand opnieuw van start kunnen gaan”, aldus directeur van de school Wim Claes. ‘t Goor en ‘t Goortje tellen samen zo’n 240 leerlingen.